Circuit touristique en camping-car « Les bastides du Rouergue » Place des Arcades 12800 Sauveterre-de-Rouergue Aveyron Occitanie

200 km et 3 jours d’itinérance vous attendent pour vous faire découvrir nos bastides fortes en caractère et quelques-uns de nos plus beaux villages de France !

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 72 02 52

English :

200 km and 3 days of itinerary await you to discover our bastides with their strong character and some of France’s most beautiful villages!

Deutsch :

200 km und 3 Wandertage warten auf Sie, um Ihnen unsere charakterstarken Bastiden und einige unserer schönsten Dörfer Frankreichs zu zeigen!

Italiano :

200 km e 3 giorni di tour vi aspettano per scoprire le nostre bastides dal carattere forte e alcuni dei più bei villaggi di Francia!

Español :

200 km y 3 días de excursión le esperan para descubrir nuestras bastidas de fuerte carácter y algunos de los pueblos más bellos de Francia

