Circuit touristique entre bastides et sauvetés Rieupeyroux Aveyron

Circuit touristique entre bastides et sauvetés
Circuit touristique entre bastides et sauvetés départ du parvis de l’église Saint Martial 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie
Le circuit pour se laisser surprendre par le charme de villages au caractère médiéval.
English :
The circuit to be surprised by the charm of villages with medieval character.
Deutsch :
Die Rundreise, um sich vom Charme der Dörfer mit mittelalterlichem Charakter überraschen zu lassen.
Italiano :
L’itinerario per lasciarsi sorprendere dal fascino dei borghi medievali.
Español :
La ruta para dejarse sorprender por el encanto de los pueblos medievales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par ADT Aveyron