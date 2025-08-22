Circuit touristique par la route autour du Viaduc du Viaur Tauriac-de-Naucelle Aveyron

Circuit touristique par la route autour du Viaduc du Viaur

Circuit touristique par la route autour du Viaduc du Viaur Malphettes 12800 Tauriac-de-Naucelle Aveyron Occitanie

A la faveur d’un virage (…voire plusieurs), laissez-vous conduire aux 3 points de vue époustouflants sur cette dentelle d’acier conçue par Paul Bodin ! Tout est en accès libre.

English :

At the favour of a bend (…or even several), let yourself be led to the 3 breathtaking viewpoints on this steel lace designed by Paul Bodin! Everything is in free access.

Deutsch :

Lassen Sie sich nach einer Kurve (…oder sogar mehreren) zu den drei atemberaubenden Aussichtspunkten auf diese von Paul Bodin entworfene Stahlspitze führen! Alles ist frei zugänglich.

Italiano :

Prendete una curva della strada (…o anche più curve) e lasciatevi condurre ai 3 punti panoramici mozzafiato di questo laccio d’acciaio progettato da Paul Bodin! Tutto è liberamente accessibile.

Español :

¡Tome una curva en el camino (…o incluso varias curvas) y déjese llevar por los 3 impresionantes miradores de este cordón de acero diseñado por Paul Bodin! Todo es de libre acceso.

