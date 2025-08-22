Circuit touristique par la route Entre Bastides et Plus Beaux Villages de France

Circuit touristique par la route Entre Bastides et Plus Beaux Villages de France Place des Arcades 12800 Sauveterre-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Le circuit qui sublime le charme des vieilles pierres !

English :

The tour that sublimates the charm of the old stones!

Deutsch :

Die Tour, die den Charme der alten Steine sublimiert!

Italiano :

Il tour che sublima il fascino delle vecchie pietre!

Español :

¡El recorrido que sublima el encanto de las viejas piedras!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-05 par ADT Aveyron