Circuit touristique par la route « Escapade de 2 jours en terre occitane »
Au départ de Baraqueville, un parcours en 9 étapes, 8h30 de route pour 479 km, avec en conclusion la bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue !
English :
Starting from Baraqueville, a 9-stage, 8.5-hour route covering 479 km, culminating in the royal bastide of Sauveterre-de-Rouergue!
Deutsch :
Von Baraqueville aus führt eine Strecke in 9 Etappen, 8,5 Stunden Fahrzeit für 479 km, mit der königlichen Bastide Sauveterre-de-Rouergue als Abschluss!
Italiano :
Con partenza da Baraqueville, il percorso comprende 9 tappe, 8,5 ore di guida per 479 km, e culmina nella bastide reale di Sauveterre-de-Rouergue!
Español :
Con salida de Baraqueville, la ruta consta de 9 etapas, un recorrido de 8,5 horas y 479 km, y culmina en la bastida real de Sauveterre-de-Rouergue
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par ADT Aveyron