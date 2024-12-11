Circuit touristique par la route « Une belle échappée à la campagne » Naucelle Aveyron

12800 Naucelle Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours en 17 étapes, 6h15 de route pour 375 km, avec un départ de la sauveté de Naucelle qui remonte au XIIe siècle !

English :

A 17-stage, 6h15-hour journey covering 375 km, starting from the 12th-century Sauveté village of Naucelle!

Deutsch :

Eine Strecke in 17 Etappen, 6 Stunden 15 Minuten Fahrzeit für 375 km, mit einem Start in der Rettungsstation von Naucelle, die aus dem 12. Jahrhundert stammt!

Italiano :

Il percorso comprende 17 tappe, 6 ore e 15 minuti di guida per 375 km, con partenza dalla fortezza di Naucelle del XII secolo!

Español :

La ruta consta de 17 etapas, un recorrido de 375 km en 6 horas y 15 minutos, ¡que comienza en la fortaleza de Naucelle, del siglo XII!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par ADT Aveyron