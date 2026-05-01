Circuit trail 6 La Lochère Le Ménil Vosges

Circuit trail 6 La Lochère Adultes Trail Difficulté moyenne

Circuit trail 6 La Lochère Place du 1er RCP 88160 Le Ménil Vosges Grand Est

Durée : Distance : 17590.0 Tarif :

Distance 17.59km Dénivelé 730 m Durée 2h à 4h Balisage Trail n°6 bleu + Club Vosgien Niveau Moyen. Départ Parking de l’Office de tourisme du Ménil. Une jolie boucle avec du dénivelé au départ du village de Le Ménil. Vigilance ce circuit traverse des zones d’élevage (Tête des Champs). Il peut donc y avoir une présence de chien de protection. Ce circuit pourrait également être fermé temporairement pour répondre aux besoins des éleveurs. Adoptez les bons réflexes avec les chiens de protection restez calme, ne vous approchez pas du troupeau et n’interagissez pas avec le chien de troupeau. Enfin contournez la zone si possible. La première partie du parcours en monte régulièrement en passant par la chapelle de Pitié et la chapelle de la Salette avec quelques passages plus raides pour atteindre la Tête des Champs. L’ascension est agréable et alterne entre chemins, petites routes et prairies. Une fois au sommet vous pourrez apprécier le panorama avant de repartir en direction du Col de la Lochère. Une fois le col passé, une dernière ascension vous mènera vers le Haut de la Lochère (ou se trouve le Four des Fées…) par un agréable sentier forestier. Vous redescendrez vers le village de départ, par un sentier monotrace joueur, pour bien terminer cette sortie. Les parcours dans votre smartphone…Retrouvez tous les parcours de l’Espace Trail des Ballons des Vosges gratuitement dans votre smartphone grâce à l’application Trail Connect, dans la rubrique Destinations à découvrir . Traces Gpx et Pdf de la sortie sont téléchargeables ci-dessous

Difficulté moyenne

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English :

Distance: 17.59km Elevation gain: 730 m Duration: 2h to 4h Trail markings n°6 blue + Club Vosgien Level: Medium. Start: Ménil Tourist Office parking lot. An attractive, elevated loop starting from the village of Le Ménil. Please note: this trail crosses livestock farming areas (Tête des Champs). Protection dogs may therefore be present. This route may also be closed temporarily to meet the needs of livestock farmers. Adopt the right reflexes with guard dogs: stay calm, don’t approach the herd and don’t interact with the guard dog. Finally, go around the area if possible. The first part of the route climbs steadily, passing by the Chapelle de Pitié and the Chapelle de la Salette, with a few steeper sections to reach the Tête des Champs. The climb is pleasant, alternating between paths, small roads and meadows. Once at the summit, you can enjoy the panorama before heading back towards the Col de la Lochère. Once over the pass, a final ascent takes you along a pleasant forest path to Haut de la Lochère (where you’ll find the Four des Fées…). Then it’s back down to the starting village, along a challenging single-track path, to round off this outing. The trails in your smartphone…Find all the trails of the Espace Trail des Ballons des Vosges free of charge in your smartphone thanks to the Trail Connect application, in the Destinations to discover section. Gpx tracks and Pdf of the outing can be downloaded below

Deutsch :

Distanz: 17.59km Höhenunterschied: 730 m Dauer: 2h bis 4h Markierung Trail n°6 blau + Club Vosgien Niveau: Mittel. Start: Parkplatz des Tourismusbüros von Le Ménil. Eine schöne Schleife mit Höhenunterschied ab dem Dorf Le Ménil. Vigilance: Dieser Rundweg führt durch Viehzuchtgebiete (Tête des Champs). Es kann daher sein, dass Herdenschutzhunde anwesend sind. Dieser Rundweg könnte auch zeitweise geschlossen werden, um den Bedürfnissen der Viehzüchter gerecht zu werden. Machen Sie sich die richtigen Reflexe im Umgang mit Herdenschutzhunden zu eigen: Bleiben Sie ruhig, nähern Sie sich nicht der Herde und interagieren Sie nicht mit dem Herdenschutzhund. Schließlich umgehen Sie das Gebiet, wenn möglich. Der erste Teil der Strecke führt stetig bergauf, vorbei an der Chapelle de Pitié und der Chapelle de la Salette mit einigen steileren Abschnitten, um den Tête des Champs zu erreichen. Der Aufstieg ist angenehm und wechselt zwischen Wegen, kleinen Straßen und Wiesen. Auf dem Gipfel können Sie das Panorama genießen, bevor Sie sich wieder in Richtung Col de la Lochère aufmachen. Sobald Sie den Pass überquert haben, führt Sie ein letzter Anstieg über einen angenehmen Waldweg zum Haut de la Lochère (wo sich der Four des Fées befindet…). Sie steigen über einen einspurigen, spielerischen Pfad zum Ausgangsdorf hinab, um diesen Ausflug abzuschließen. Die Strecken in Ihrem Smartphone…Finden Sie alle Strecken des Espace Trail des Ballons des Vosges kostenlos auf Ihrem Smartphone mit der App Trail Connect in der Rubrik Destinations à découvrir . Gpx- und Pdf-Tracks der Ausflüge können Sie unten herunterladen

Italiano :

Distanza: 17,59 km Dislivello: 730 m Durata: da 2h a 4h Segnavia n°6 blu + Club Vosgien Livello: medio. Partenza: parcheggio dell’Ufficio del Turismo di Ménil. Un grazioso anello con dislivello che parte dal villaggio di Le Ménil. Attenzione: questo percorso attraversa zone di allevamento (Tête des Champs). È quindi possibile la presenza di cani da protezione. Questo percorso potrebbe anche essere chiuso temporaneamente per soddisfare le esigenze degli allevatori. Adottare le buone abitudini quando si ha a che fare con i cani da guardia: mantenere la calma, non avvicinarsi al gregge e non interagire con il cane da guardia. Infine, se possibile, fate il giro dell’area. La prima parte dell’itinerario sale costantemente passando per la Chapelle de Pitié e la Chapelle de la Salette, con alcuni tratti più ripidi per raggiungere la Tête des Champs. La salita è piacevole e alterna sentieri, strade secondarie e prati. Una volta in cima, si può godere di una vista panoramica prima di tornare indietro verso il Col de la Lochère. Una volta superato il passo, un’ultima salita vi porterà all’Haut de la Lochère (dove troverete i Four des Fées…) lungo un piacevole sentiero nel bosco. Per concludere l’escursione, scenderete al villaggio di partenza lungo un impegnativo sentiero single-track. Tutti i sentieri sul vostro smartphone… Trovate tutti i sentieri dell’Espace Trail des Ballons des Vosges sul vostro smartphone, gratuitamente, grazie all’applicazione Trail Connect, nella sezione Destinazioni da scoprire . I tracciati Gpx e i Pdf dell’escursione possono essere scaricati qui sotto

Español :

Distancia: 17,59km Desnivel: 730 m Duración: 2h a 4h Señalización n°6 azul + Club Vosgien Nivel: Medio. Salida: Aparcamiento de la Oficina de Turismo de Ménil. Un bonito bucle con desnivel que parte del pueblo de Le Ménil. Atención: este sendero atraviesa zonas ganaderas (Tête des Champs). Por lo tanto, puede haber perros de protección. Esta ruta también podría cerrarse temporalmente para satisfacer las necesidades de los ganaderos. Adopte buenos hábitos cuando trate con perros guardianes: mantenga la calma, no se acerque al rebaño y no interactúe con el perro guardián. Por último, rodee la zona si es posible. La primera parte de la ruta asciende de forma constante pasando por la Chapelle de Pitié y la Chapelle de la Salette, con algunos tramos más empinados para llegar a la Tête des Champs. El ascenso es agradable y alterna senderos, carreteras secundarias y prados. Una vez en la cima, podrá disfrutar de las vistas panorámicas antes de volver hacia el Col de la Lochère. Una vez superado el puerto, una última subida le llevará al Haut de la Lochère (donde se encuentran los Four des Fées…) por una agradable pista forestal. Para terminar, descenderá hasta el pueblo de partida por un desafiante sendero de una sola pista. Todos los senderos en su smartphone…Encuentre gratuitamente todos los senderos del Espace Trail des Ballons des Vosges en su smartphone, gracias a la aplicación Trail Connect, en la sección Destinos por descubrir . Los tracks Gpx y el Pdf de la salida pueden descargarse a continuación

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-12 par Système d’information touristique Lorrain