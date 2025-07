Circuit trail de Roche Brune Sillé-le-Guillaume Sarthe

Circuit trail de Roche Brune Sillé-le-Guillaume Sarthe vendredi 1 août 2025.

Circuit trail de Roche Brune

Circuit trail de Roche Brune 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 18280.0 Tarif :

Au départ du Lac de Sillé-le-Guillaume, cet itinéraire de 18 Km est parfait pour préparer les compétitions de trail en montagne.

+33 2 43 20 10 32

English :

Departing from Lac de Sillé-le-Guillaume, this 18km route is perfect for preparing for mountain trail competitions.

Deutsch :

Diese 18 km lange Route beginnt am See von Sillé-le-Guillaume und eignet sich perfekt zur Vorbereitung auf Trailrunning-Wettkämpfe in den Bergen.

Italiano :

Partendo dal lago di Sillé-le-Guillaume, questo percorso di 18 km è perfetto per prepararsi alle gare di trail di montagna.

Español :

Partiendo del lago de Sillé-le-Guillaume, esta ruta de 18 km es perfecta para preparar competiciones de trail de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire