CIRCUIT TRAIL LE VALLON DE LA VALLETTE Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

CIRCUIT TRAIL LE VALLON DE LA VALLETTE 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Pays de la Loire

Un parcours, long avec de belles descentes, de beaux plats montants, une ou 2 patates qui ne devraient pas laisser vos cuisses insensibles. Pour les plus aventuriers, il est possible de faire un crochet au Sacré Cœur.

English :

It’s a long route with some fine descents, some fine uphill sections, and one or two potatoes that shouldn’t leave your thighs untouched. For the more adventurous, it’s possible to make a detour to Sacré C?ur.

Deutsch :

Eine lange Strecke mit schönen Abfahrten, schönen Steigungen und einer oder zwei Kartoffeln, die Ihre Schenkel nicht unberührt lassen sollten. Für die Abenteurer unter Ihnen ist es möglich, einen Abstecher zum Sacré C?ur zu machen.

Italiano :

È un percorso lungo con alcune belle discese, alcune belle salite e una o due patate che non dovrebbero lasciare le cosce intatte. Per i più avventurosi, è possibile fare una deviazione verso il Sacro Cuore.

Español :

Es una ruta larga con algunos buenos descensos, algunos buenos tramos de subida y una o dos patatas que no deben dejar indiferentes a los muslos. Para los más aventureros, es posible dar un rodeo hasta Sacré Cœur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire