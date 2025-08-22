CIRCUIT TRAIL LES CONTREFORTS DE SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
vendredi 1 mai 2026.
CIRCUIT TRAIL LES CONTREFORTS DE SAINTE-SUZANNE
CIRCUIT TRAIL LES CONTREFORTS DE SAINTE-SUZANNE 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 9060.0 Tarif :
Un itinéraire facile, à courir à la cool entre amis, en famille et ressentir l’histoire du lieu imprégné par les guerres de Cent ans !
http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
English :
It’s an easy route to take with friends or family, and experience the history of a place steeped in the Hundred Years’ Wars!
Deutsch :
Eine einfache Route, die Sie mit Freunden oder der Familie cool laufen und die Geschichte des Ortes spüren können, der von den Hundertjährigen Kriegen durchdrungen ist!
Italiano :
È un itinerario facile da percorrere con gli amici o la famiglia per vivere la storia di un luogo ricco di guerre dei cent’anni!
Español :
Es una ruta fácil para hacer con amigos o familiares y vivir la historia de un lugar impregnado de las Guerras de los Cien Años
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire