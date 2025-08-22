Circuit VAE à la découverte de Verdun Verdun Meuse

Circuit VAE à la découverte de Verdun Adultes Vélo de route

Circuit VAE à la découverte de Verdun Place de la Nation 55100 Verdun Meuse Grand Est

Ce circuit est parfait pour une première découverte de la ville de Verdun. Il invite les cyclistes à explorer l’histoire de la ville à travers les siècles, du 10ème siècle à aujourd’hui. Vous découvrirez le Verdun animé avec ses quais, le Verdun médiéval, ainsi que le Verdun contemporain avec ses façades et son art déco.

Pédalez au rythme de la Meuse sur la Véloroute voie verte, profitez du calme des bords du canal et explorez la “Petite Venise” de Verdun. La ville compte pas moins de cinq canaux et vingt ponts. À l’origine, ces canaux étaient utilisés par les nombreux moulins, tanneries et pour la navigation. Bien que certains aient été enterrés, on peut encore admirer le canal St-Airy, avec son pont de pierre et sa maison du 16ème siècle, le canal du Puty qui longe les remparts, le pont-écluse St-Amand et son canal St-Vanne, ainsi que le discret canal de Minimes, qui serpente à travers les habitations verdunoises.

http://www.tourisme-verdun.com/ +33 3 29 86 14 18

English :

This tour is the perfect way to discover Verdun for the first time. It invites cyclists to explore the history of the town through the centuries, from the 10th century to the present day. You’ll discover lively Verdun with its quays, medieval Verdun and contemporary Verdun with its art deco facades.

Pedal to the rhythm of the Meuse on the Véloroute voie verte, enjoy the peace and quiet of the canal banks and explore Verdun’s Little Venice . The city boasts no fewer than five canals and twenty bridges. Originally, these canals were used by the many mills, tanneries and for navigation. Although some have been buried, you can still admire the Canal St-Airy, with its stone bridge and 16th-century house, the Canal du Puty, which runs alongside the ramparts, the Pont-écluse St-Amand and its Canal St-Vanne, as well as the discreet Canal de Minimes, which winds its way through Verdun’s houses.

Deutsch :

Diese Tour eignet sich perfekt für eine erste Erkundung der Stadt Verdun. Sie lädt Radfahrer dazu ein, die Geschichte der Stadt über die Jahrhunderte hinweg zu erkunden, vom 10. Jahrhundert bis heute. Jahrhundert. Sie werden das lebhafte Verdun mit seinen Kais, das mittelalterliche Verdun sowie das zeitgenössische Verdun mit seinen Fassaden und dem Art déco entdecken.

Radeln Sie auf der Véloroute voie verte im Rhythmus der Maas, genießen Sie die Ruhe am Kanalufer und erkunden Sie Verduns Klein Venedig . Die Stadt hat nicht weniger als fünf Kanäle und zwanzig Brücken. Ursprünglich wurden die Kanäle von den zahlreichen Mühlen, Gerbereien und für die Schifffahrt genutzt. Jahrhundert, der Canal du Puty entlang der Stadtmauer, die Schleusenbrücke St-Amand mit dem Kanal St-Vanne und der unscheinbare Canal de Minimes, der sich durch die Häuser von Verdun schlängelt.

Italiano :

Questo tour è il modo perfetto per scoprire Verdun per la prima volta. Invita i ciclisti a esplorare la storia della città attraverso i secoli, dal X secolo ai giorni nostri. Scoprirete la Verdun vivace con le sue banchine, la Verdun medievale e la Verdun contemporanea con le sue facciate e l’art déco.

Pedalate al ritmo della Mosa sulla Véloroute voie verte, godetevi la pace e la tranquillità delle rive dei canali ed esplorate la Piccola Venezia di Verdun. La città ha ben cinque canali e venti ponti. In origine, questi canali erano utilizzati dai numerosi mulini, dalle concerie e per la navigazione. Sebbene alcuni siano stati interrati, si possono ancora ammirare il Canal St-Airy, con il suo ponte in pietra e la sua casa del XVI secolo, il Canal du Puty, che costeggia i bastioni, il Pont-écluse St-Amand e il suo Canal St-Vanne, e il discreto Canal de Minimes, che si snoda tra le case di Verdun.

Español :

Este recorrido es la manera perfecta de descubrir Verdún por primera vez. Invita a los ciclistas a explorar la historia de la ciudad a través de los siglos, desde el siglo X hasta nuestros días. Descubrirá la Verdún animada con sus muelles, la Verdún medieval y la Verdún contemporánea con sus fachadas y su art déco.

Pedalee al ritmo del Mosa en la Véloroute voie verte, disfrute de la tranquilidad de las orillas del canal y explore la Pequeña Venecia de Verdún. La ciudad cuenta con nada menos que cinco canales y veinte puentes. Originalmente, estos canales eran utilizados por los numerosos molinos, curtidurías y para el transporte marítimo. Aunque algunos están enterrados, aún se pueden admirar el Canal St-Airy, con su puente de piedra y su casa del siglo XVI, el Canal du Puty, que bordea las murallas, el Pont-écluse St-Amand y su Canal St-Vanne, y el discreto Canal de Minimes, que serpentea entre las casas de Verdún.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’information touristique Lorrain