Circuit VAE Au coeur du champ de bataille Verdun Meuse

Pédalez dans les traces des poilus et découvrez le champ de bataille et ses hauts-lieux 14-18 !

Cette zone de plus de 10 000 ha est un véritable musée à ciel ouvert. De l’Ossuaire de Douaumont à l’ouvrage de Froideterre, en passant par les villages détruits, les Forts et les ouvrages de combats, vous serez agréablement surpris de découvrir que cette zone, aujourd’hui totalement boisée, se prête magnifiquement bien aux balades et randonnées.

http://www.tourisme-verdun.com/ +33 3 29 86 14 18

English :

Pedal in the footsteps of the poilus and discover the battlefield and its 14-18 landmarks!

This area of over 10,000 hectares is a veritable open-air museum. From the Douaumont Ossuary to the Froideterre ouvrage, via the destroyed villages, forts and battlefields, you’ll be pleasantly surprised to discover that this area, now completely wooded, lends itself magnificently to walks and hikes.

Deutsch :

Treten Sie in die Fußstapfen der Poilus und entdecken Sie das Schlachtfeld und seine Höhepunkte 14-18!

Dieses über 10 000 ha große Gebiet ist ein wahres Freilichtmuseum. Vom Beinhaus von Douaumont über das Werk von Froideterre, die zerstörten Dörfer, die Forts und die Kampfanlagen werden Sie angenehm überrascht sein zu entdecken, dass sich dieses heute völlig bewaldete Gebiet hervorragend für Spaziergänge und Wanderungen eignet.

Italiano :

Pedalate sulle orme dei poilus e scoprite il campo di battaglia e i suoi 14-18 punti di riferimento!

Questa area di oltre 10.000 ettari è un vero e proprio museo a cielo aperto. Dall’ossario di Douaumont al forte di Froideterre, passando per i villaggi distrutti, i forti e le strutture del campo di battaglia, sarete piacevolmente sorpresi di scoprire che questa zona, oggi completamente boscosa, si presta magnificamente a passeggiate ed escursioni.

Español :

Pedalee tras las huellas de los poilus y descubra el campo de batalla y sus 14-18 hitos

Esta zona de más de 10.000 hectáreas es un auténtico museo al aire libre. Desde el osario de Douaumont hasta el fuerte de Froideterre, pasando por los pueblos destruidos, los fuertes y las estructuras del campo de batalla, le sorprenderá gratamente descubrir que esta zona, hoy completamente arbolada, se presta magníficamente a los paseos y excursiones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Système d’information touristique Lorrain