Circuit VAE Chaudes-Aigues -Deux-Verges Chaudes-Aigues Cantal

Circuit VAE Chaudes-Aigues -Deux-Verges

Circuit VAE Chaudes-Aigues -Deux-Verges Parking de la piscine 15110 Chaudes-Aigues Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit au départ de Chaudes-Aigues vous emmènera vers l’Aubrac et le Puy de la Tuile, sur la commune de Deux-Verges, ainsi qu’à la stèle commémorative de la Barre de Fer, sur la commune d’Anterrieux.

+33 4 71 23 52 75

English :

This circuit starting from Chaudes-Aigues will take you to the Aubrac and the Puy de la Tuile, in the commune of Deux-Verges, as well as to the commemorative stele of the Barre de Fer, in the commune of Anterrieux.

Deutsch :

Diese Tour von Chaudes-Aigues aus führt Sie in die Aubrac und zum Puy de la Tuile in der Gemeinde Deux-Verges sowie zum Gedenkstein Barre de Fer in der Gemeinde Anterrieux.

Italiano :

Questo circuito, che parte da Chaudes-Aigues, vi porterà all’Aubrac e al Puy de la Tuile, nel comune di Deux-Verges, nonché alla stele commemorativa della Barre de Fer, nel comune di Anterrieux.

Español :

Este circuito, que parte de Chaudes-Aigues, le llevará al Aubrac y al Puy de la Tuile, en el municipio de Deux-Verges, así como a la estela conmemorativa de la Barre de Fer, en el municipio de Anterrieux.

