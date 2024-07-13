Circuit VAE Le circuit des cols Pailharès Ardèche
Il porte bien son nom avec la série de cols du Marchand, du Juvenet, du Gibet, de Fontfreyde, du Buisson et du Faux, tous plus beaux les uns que les autres. Rassurez vous, ils ne demandent pas tous de longues ascensions. En chemin de pittoresques villages
English : Circuit VAE Mountain pass roads
With its numerous mountain passes this trail is far from being a poor second to
the well-known Ardèchoise cycling event. Along the way, you can make a lot of stop and admire beautifull village.
Deutsch : Circuit VAE Le circuit des cols
Er macht seinem Namen alle Ehre mit der Reihe der Pässe Marchand, Juvenet, Gibet, Fontfreyde, Buisson und Faux, von denen einer schöner ist als der andere. Seien Sie versichert, dass nicht alle lange Anstiege erfordern. Auf dem Weg durch malerische Dörfer
Italiano :
Porta bene il suo nome con la serie di passi di Marchand, Juvenet, Gibet, Fontfreyde, Buisson e Faux, uno più bello dell’altro. Non è detto che tutte richiedano lunghe salite. Lungo il percorso, villaggi pittoreschi
Español : Circuit VAE Le circuit des cols
Lleva bien su nombre con la serie de pasos de Marchand, Juvenet, Gibet, Fontfreyde, Buisson y Faux, cada uno más bello que el anterior. Tenga la seguridad de que no todas requieren largas subidas. A lo largo del camino, pintorescos pueblos
