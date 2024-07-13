Circuit VAE Le circuit des cols Pailharès Ardèche

Circuit VAE Le circuit des cols Pailharès Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE Le circuit des cols

Circuit VAE Le circuit des cols Centre du village 07410 Pailharès Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Il porte bien son nom avec la série de cols du Marchand, du Juvenet, du Gibet, de Fontfreyde, du Buisson et du Faux, tous plus beaux les uns que les autres. Rassurez vous, ils ne demandent pas tous de longues ascensions. En chemin de pittoresques villages

https://rando-ardeche-hermitage.fr/trek/60582-Le-circuit-des-cols +33 4 75 06 06 12

English : Circuit VAE Mountain pass roads

With its numerous mountain passes this trail is far from being a poor second to

the well-known Ardèchoise cycling event. Along the way, you can make a lot of stop and admire beautifull village.

Deutsch : Circuit VAE Le circuit des cols

Er macht seinem Namen alle Ehre mit der Reihe der Pässe Marchand, Juvenet, Gibet, Fontfreyde, Buisson und Faux, von denen einer schöner ist als der andere. Seien Sie versichert, dass nicht alle lange Anstiege erfordern. Auf dem Weg durch malerische Dörfer

Italiano :

Porta bene il suo nome con la serie di passi di Marchand, Juvenet, Gibet, Fontfreyde, Buisson e Faux, uno più bello dell’altro. Non è detto che tutte richiedano lunghe salite. Lungo il percorso, villaggi pittoreschi

Español : Circuit VAE Le circuit des cols

Lleva bien su nombre con la serie de pasos de Marchand, Juvenet, Gibet, Fontfreyde, Buisson y Faux, cada uno más bello que el anterior. Tenga la seguridad de que no todas requieren largas subidas. A lo largo del camino, pintorescos pueblos

