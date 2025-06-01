Circuit VAE Les 4 hameaux Champagny-en-Vanoise Savoie

Circuit VAE Les 4 hameaux Champagny-en-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE Les 4 hameaux

Circuit VAE Les 4 hameaux Barrage de la Couaz 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Choisissez le vélo à assistance électrique (VAE) pour découvrir, avec peu d’effort, la vallée de la Tarentaise Vanoise. Sur chemins faciles, balisés et peu fréquentés, vous avez la promesse de profiter des plus beaux paysages et des pépites du territoire.

https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55

English : Itinerary on electric bike The 4 hamlets

Choose to ride on an electric bike for an effortless sightseeing tour through the Tarentaise Vanoise valleys. Along quiet, easygoing, waymarked trails, the most beautiful scenery and delights in our region will open up before your eyes.

Deutsch : VAE-Route Die 4 Weiler

Wählen Sie das Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (VAE), um mit wenig Aufwand das Tal der Tarentaise Vanoise zu entdecken. Auf leichten, markierten und wenig befahrenen Wegen können Sie die schönsten Landschaften und die Nuggets der Region genießen.

Italiano :

Scegliete la bicicletta a pedalata assistita (VAE) per scoprire, con poca fatica, la valle Tarentaise Vanoise. Su sentieri facili, segnalati e poco battuti, si possono ammirare i paesaggi più belli e le pepite della zona.

Español :

Elija la bicicleta con asistencia eléctrica (VAE) para descubrir, con poco esfuerzo, el valle de la Tarentaise Vanoise. Por caminos fáciles, señalizados y poco transitados, se puede disfrutar de los paisajes más bellos y de las pepitas de la zona.

