Circuit VAE Les villages détruits Verdun Meuse

Voie verte Circuit VAE Les villages détruits Office de tourisme du Grand Verdun 55100 Verdun Meuse Grand Est

Durée : Distance : 49000.0 Tarif :

Partez à la découverte d’un circuit touristique qui conjugue nature, mémoire et histoire.

De Bezonvaux à Louvemont Côte du Poivre en passant par Douaumont et Ornes, ce circuit vous fera remonter le temps pour découvrir l’histoire de ces 9 villages détruits, morts pour la France .

Vivez une expérience de visite inoubliable, empreinte d’émotion, au milieu d’une forêt d’exception.

http://www.tourisme-verdun.com/ +33 3 29 86 14 18

English :

Discover a tourist trail that combines nature, memory and history.

From Bezonvaux to Louvemont Côte du Poivre, via Douaumont and Ornes, this tour will take you back in time to discover the history of these 9 destroyed villages, dead for France .

Enjoy an unforgettable, emotionally-charged experience in the midst of an exceptional forest.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf einer touristischen Route, die Natur, Erinnerung und Geschichte miteinander verbindet.

Von Bezonvaux bis Louvemont Côte du Poivre über Douaumont und Ornes führt Sie dieser Rundweg in die Vergangenheit, um die Geschichte dieser 9 zerstörten Dörfer, die für Frankreich gestorben sind, zu entdecken.

Erleben Sie einen unvergesslichen, emotionalen Besuch inmitten eines außergewöhnlichen Waldes.

Italiano :

Scoprite un percorso turistico che unisce natura, memoria e storia.

Da Bezonvaux a Louvemont Côte du Poivre, passando per Douaumont e Ornes, questo itinerario vi porterà indietro nel tempo per scoprire la storia di questi 9 villaggi distrutti, morti per la Francia .

Vivete una visita indimenticabile, ricca di emozioni, nel mezzo di una foresta eccezionale.

Español :

Descubra una ruta turística que combina naturaleza, memoria e historia.

De Bezonvaux a Louvemont Côte du Poivre, pasando por Douaumont y Ornes, este recorrido le hará retroceder en el tiempo para descubrir la historia de estos 9 pueblos destruidos, que murieron por Francia .

Viva una visita inolvidable, llena de emoción, en medio de un bosque excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Système d’information touristique Lorrain