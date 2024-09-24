Circuit VAE Vers les Gorges du Bès Chaudes-Aigues Cantal

Circuit VAE Vers les Gorges du Bès Chaudes-Aigues Cantal vendredi 1 août 2025.

Circuit VAE Vers les Gorges du Bès

Circuit VAE Vers les Gorges du Bès Parking de la piscine 15110 Chaudes-Aigues Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Un circuit assez long au départ de Chaudes-Aigues, qui vous fera découvrir les contreforts de l’Aubrac vers Deux-Verges, l’histoire passée et la route du Camp, en se dirigeant vers les Gorges du Bès et se terminant par une belle descente.

+33 4 71 23 52 75

English :

A rather long circuit starting from Chaudes-Aigues, which will make you discover the foothills of the Aubrac towards Deux-Verges, the past history and the road to the Camp, heading towards the Gorges du Bès and ending with a beautiful descent.

Deutsch :

Eine ziemlich lange Tour von Chaudes-Aigues aus, die Sie durch die Ausläufer des Aubrac nach Deux-Verges, die vergangene Geschichte und die Route du Camp führt, in Richtung der Gorges du Bès führt und mit einem schönen Abstieg endet.

Italiano :

Un circuito abbastanza lungo che parte da Chaudes-Aigues e che vi porterà attraverso i contrafforti dell’Aubrac verso Deux-Verges, passando per la storia e la strada del Camp, verso le Gorges du Bès e terminando con una bella discesa.

Español :

Un circuito bastante largo que parte de Chaudes-Aigues y que le llevará por las estribaciones del Aubrac hacia Deux-Verges, pasando por la historia y la carretera del Campamento, dirigiéndose hacia las Gargantas del Bès y terminando con un hermoso descenso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme