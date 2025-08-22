Circuit Val d’Issole Haut Verdon Camaieu de verts

Circuit Val d’Issole Haut Verdon Camaieu de verts Saint-André- les- Alpes 04170 Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Circuit de 4 h 45 201 km. Longez le fil argenté du cours d’eau de l’Issole jusqu’à la vallée du Ht Verdon qui s’ouvre dans un large bassin agricole au cœur d’un écrin de montagnes. Aux détours de chaque virage un camaïeu de verts vous accueille.

https://www.verdontourisme.com/ +33 4 92 89 02 39

English : Circuit Val d’Issole Haut Verdon Camaieu de verts

4 h 45 201 km tour. Follow the silver thread of the Issole river to the Ht Verdon valley, which opens out into a wide agricultural basin in the heart of a mountainous setting. At every bend, a cameo of greens greets you.

Deutsch :

Rundfahrt von 4 Std. 45 Min. 201 km. Fahren Sie entlang der silbernen Linie des Flusses Issole bis zum Tal des Ht Verdon, das sich in ein großes landwirtschaftliches Becken inmitten einer Bergkulisse öffnet. Hinter jeder Kurve werden Sie von einer Vielzahl von Grüntönen begrüßt.

Italiano :

4 h 45 201 km di percorso. Seguite il filo argenteo del fiume Issole fino alla valle del Ht Verdon, che si apre in un ampio bacino agricolo nel cuore di un ambiente montuoso. A ogni curva della strada, sarete accolti da un cammeo di verde.

Español :

4 h 45 201 km de recorrido. Siga el hilo de plata del río Issole hasta el valle del Ht Verdon que se abre en una gran cuenca agrícola en el corazón de un entorno montañoso. En las curvas de la carretera, un cameo de verdes le da la bienvenida.

