Circuit van A la découverte du Livradois Issoire Puy-de-Dôme

Circuit van A la découverte du Livradois 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du Plan d’eau du Mas, embarquez pour un circuit van de 70km à la découverte du Livradois !

Ce parcours vous permettra de découvrir certaines pépites du Pays d’Issoire.

http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90

English :

From the Plan d’eau du Mas, embark on a 70km van tour to discover the Livradois!

This tour will allow you to discover some of the nuggets of the Pays d’Issoire.

Deutsch :

Starten Sie vom Plan d’eau du Mas aus zu einer 70 km langen Van-Tour, um das Livradois zu entdecken!

Auf dieser Strecke können Sie einige Nuggets des Pays d’Issoire entdecken.

Italiano :

Partendo dal Plan d’eau du Mas, partite per un tour in furgone di 70 km alla scoperta del Livradois!

Questo itinerario vi permetterà di scoprire alcune delle gemme della regione dell’Issoire.

Español :

Partiendo del Plan d’eau du Mas, embárquese en un recorrido de 70 km en furgoneta para descubrir los Livradois

Esta ruta le permitirá descubrir algunas de las pepitas de la región de Issoire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme