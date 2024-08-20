Circuit van Châteaux et forts villageois Issoire Puy-de-Dôme

Au départ du Plan d’eau du Mas, embarquez pour un circuit van de 59km à la découverte des châteaux et forts villageois du Pays d’Issoire !

Ce parcours vous permettra de découvrir certaines pépites du Pays d’Issoire.

English :

From the Plan d’eau du Mas, embark on a 59km van tour to discover the castles and village forts of the Pays d’Issoire!

This tour will allow you to discover some of the nuggets of the Pays d’Issoire.

Deutsch :

Vom Plan d’eau du Mas aus können Sie sich auf eine 59 km lange Rundfahrt begeben, um die Schlösser und dörflichen Festungen des Pays d’Issoire zu entdecken!

Auf dieser Strecke können Sie einige Nuggets des Pays d’Issoire entdecken.

Italiano :

Partendo dal Plan d’eau du Mas, partite per un tour in pulmino di 59 km alla scoperta dei castelli e dei villaggi-fortezza del Pays d’Issoire!

Questo tour vi permetterà di scoprire alcuni dei tesori della regione dell’Issoire.

Español :

Empezando en el Plan d’eau du Mas, embárquese en un recorrido de 59 km en furgoneta para descubrir los castillos y las fortalezas de los pueblos del Pays d’Issoire

Este recorrido le permitirá descubrir algunos de los tesoros de la región de Issoire.

