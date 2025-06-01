Circuit vélo 7 circuit des forges et de la croix des hauteurs Nay Pyrénées-Atlantiques

Un circuit mêlant découvertes et patrimoine, à réserver aux cyclotouristes et aux cyclistes équipés d’un vélo à assistance électrique. Il vous mènera au site des anciennes forges d’Arthez d’Asson, avant de prendre de la hauteur à Lestelle-Bétharram avec un panorama d’exception.

http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr +33 5 59 13 94 99

English : Circuit vélo 7 circuit des forges et de la croix des hauteurs

A circuit combining discovery and heritage, to be reserved for cycle tourists and cyclists equipped with an electrically-assisted bicycle. It will take you to the site of the ancient forges of Arthez d’Asson, before climbing up to Lestelle-Bétharram with an exceptional panorama.

Deutsch : Circuit vélo 7 circuit des forges et de la croix des hauteurs

Eine Strecke, die Entdeckungen und Kulturerbe miteinander verbindet und für Radtouristen und Radfahrer mit einem Fahrrad mit Elektrounterstützung reserviert ist. Sie führt Sie zu den alten Schmieden von Arthez d’Asson, bevor Sie in Lestelle-Bétharram mit einem außergewöhnlichen Panorama in die Höhe steigen.

Italiano :

Un circuito che unisce scoperta e patrimonio, da riservare ai cicloturisti e ai ciclisti dotati di bicicletta a pedalata assistita. Il percorso vi condurrà al sito delle antiche fucine di Arthez d’Asson, prima di ammirare l’eccezionale panorama di Lestelle-Bétharram.

Español : Circuit vélo 7 circuit des forges et de la croix des hauteurs

Un circuito que combina el descubrimiento y el patrimonio, reservado a los cicloturistas y a los ciclistas equipados con una bicicleta con asistencia eléctrica. Le llevará al lugar de las antiguas forjas de Arthez d’Asson, antes de contemplar el excepcional panorama de Lestelle-Bétharram.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine