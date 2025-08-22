Circuit vélo Baccarat jeu de piste Baccarat Meurthe-et-Moselle
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Relevez le défi en famille ! Qui sera le premier à résoudre les énigmes ? Une façon ludique de découvrir la cité et ses secrets. JEU DE PISTE à télécharger gratuitement dans l’onglet documentation.
Facile
http://www.tourisme-lunevillois.com/ +33 3 83 75 13 37
English :
Take up the challenge with your family! Who will be the first to solve the riddles? A fun way to discover the city and its secrets. Tracking game to download for free in the documentation tab.
Deutsch :
Nehmen Sie die Herausforderung mit Ihrer Familie an! Wer wird als Erster die Rätsel lösen? Eine spielerische Art, die Stadt und ihre Geheimnisse zu entdecken. PISTE-SPIEL zum kostenlosen Download in der Registerkarte Dokumentation.
Italiano :
Raccogliete la sfida con la vostra famiglia! Chi sarà il primo a risolvere gli enigmi? Un modo divertente per scoprire la città e i suoi segreti. Gioco di tracciamento da scaricare gratuitamente nella scheda della documentazione.
Español :
¡Acepta el reto con tu familia! ¿Quién será el primero en resolver los enigmas? Una forma divertida de descubrir la ciudad y sus secretos. Juego de seguimiento que se puede descargar gratuitamente en la pestaña de documentación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain