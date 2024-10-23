Circuit vélo C20 Entre principauté de Salm et comté du Ban de la Roche Schirmeck Bas-Rhin

Circuit vélo C20 Entre principauté de Salm et comté du Ban de la Roche

Circuit vélo C20 Entre principauté de Salm et comté du Ban de la Roche 67130 Schirmeck Bas-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 47000.0 Tarif :

Circuit en boucle de 1 journée entre la principauté de Salm et l’ancien comté du Ban de la Roche.

https://www.rando-bruche.fr/fr/tous-les-itineraires-de-la-vallee/F215004073_circuit-velo-c20-entre-principaute-de-salm-et-comte-du-ban-de-la-roche-schirmeck +33 3 88 47 18 51

English :

A 1-day loop between the principality of Salm and the former county of Ban de la Roche.

Deutsch :

Eintägige Rundreise zwischen dem Fürstentum Salm und der ehemaligen Grafschaft Ban de la Roche.

Italiano :

Un anello di un giorno tra il principato di Salm e l’ex contea di Ban de la Roche.

Español :

Un bucle de un día entre el principado de Salm y el antiguo condado de Ban de la Roche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-23 par Système d’informations touristique Alsace