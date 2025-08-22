Circuit vélo de la Nationale 7 Historique Lapalisse Allier

Circuit vélo de la Nationale 7 Historique

Circuit vélo de la Nationale 7 Historique 9 place Charles Bécaud 03120 Lapalisse Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les vestiges de la célèbre route des vacances. Possibilité de raccourcir le parcours via Droiturier. Possibilité de louer des VAE à l’office de tourisme.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Cycling tour on road Nationale 7

Discover the remains of the famous holiday route. The route can be shortened via Droiturier. Possible to rent e-bikes at the tourist office.

Deutsch :

Entdecken Sie die Überreste der berühmten Ferienstraße. Möglichkeit, die Strecke über Droiturier abzukürzen. Möglichkeit, VAEs im Tourismusbüro zu mieten.

Italiano :

Scoprite i resti del famoso percorso di vacanza. Il percorso può essere abbreviato passando per Droiturier. Noleggio biciclette disponibile presso l’ufficio turistico.

Español :

Descubra los restos de la famosa ruta de vacaciones. La ruta se puede acortar por Droiturier. Alquiler de bicicletas en la oficina de turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme