Circuit vélo de la Véloroute du Vignoble à la Véloroute du Rhin Kintzheim Bas-Rhin

Circuit vélo de la Véloroute du Vignoble à la Véloroute du Rhin

Circuit vélo de la Véloroute du Vignoble à la Véloroute du Rhin Route de Sélestat 67600 Kintzheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 49600.0 Tarif :

Et si vous partiez explorer la région de Sélestat à vélo, entre la Véloroute du Vignoble et la Véloroute du Rhin ? Découvrez notre nouveau circuit cyclable de 50 km au départ de Kintzheim !

https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20

English :

How about exploring the Sélestat region by bike, between the Véloroute du Vignoble and the Véloroute du Rhin? Discover our new 50 km cycle route from Kintzheim!

Deutsch :

Wie wäre es, wenn Sie die Region um Sélestat zwischen der Véloroute du Vignoble und der Véloroute du Rhin mit dem Fahrrad erkunden würden? Entdecken Sie unsere neue 50 km lange Radroute ab Kintzheim!

Italiano :

Perché non esplorare in bicicletta la regione del Sélestat, tra la Véloroute du Vignoble e la Véloroute du Rhin? Scoprite il nostro nuovo percorso ciclabile di 50 km con partenza da Kintzheim!

Español :

¿Por qué no explora la región de Sélestat en bicicleta, entre la Ruta del Vignoble y la Ruta del Rin? Descubra nuestra nueva ruta ciclista de 50 km con salida en Kintzheim

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par Système d’informations touristique Alsace