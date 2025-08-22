Circuit vélo des 7 Moulins Lapalisse Allier

Circuit vélo des 7 Moulins

Circuit vélo des 7 Moulins 9 place Charles Bécaud 03120 Lapalisse Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte du patrimoine meunier du Pays de Lapalisse.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : 7 mills cycling tour

Discover the milling heritage in Pays de Lapalisse.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das Müllererbe des Pays de Lapalisse.

Italiano :

Scoprite il patrimonio molitorio della regione di Lapalisse.

Español :

Descubra el patrimonio molinero de la región de Lapalisse.

