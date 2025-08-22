Circuit vélo des 7 Moulins Lapalisse Allier
Circuit vélo des 7 Moulins Lapalisse Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit vélo des 7 Moulins
Circuit vélo des 7 Moulins 9 place Charles Bécaud 03120 Lapalisse Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte du patrimoine meunier du Pays de Lapalisse.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : 7 mills cycling tour
Discover the milling heritage in Pays de Lapalisse.
Deutsch :
Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das Müllererbe des Pays de Lapalisse.
Italiano :
Scoprite il patrimonio molitorio della regione di Lapalisse.
Español :
Descubra el patrimonio molinero de la región de Lapalisse.
