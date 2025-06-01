Circuit vélo Du canal de la Bruche au vignoble Molsheim Bas-Rhin
Circuit vélo Du canal de la Bruche au vignoble rue des sports 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 11080.0 Tarif :
Circuit de 11 kilomètres à la découverte du Canal de la Bruche et du vignoble aux alentours de Molsheim.
+33 3 88 38 11 61
English :
An 11-kilometre circuit to discover the Bruche Canal and the vineyards around Molsheim.
Deutsch :
11 km langer Rundweg zur Entdeckung des Bruche-Kanals und der Weinberge in der Umgebung von Molsheim.
Italiano :
Un tour di 11 chilometri nel canale di Bruche e nei vigneti intorno a Molsheim.
Español :
Un recorrido de 11 kilómetros por el Canal de Bruche y los viñedos de los alrededores de Molsheim.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’informations touristique Alsace