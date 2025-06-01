Circuit vélo Du canal de la Bruche au vignoble Molsheim Bas-Rhin

Circuit vélo Du canal de la Bruche au vignoble rue des sports 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est

Distance : 11080.0

Circuit de 11 kilomètres à la découverte du Canal de la Bruche et du vignoble aux alentours de Molsheim.

English :

An 11-kilometre circuit to discover the Bruche Canal and the vineyards around Molsheim.

Deutsch :

11 km langer Rundweg zur Entdeckung des Bruche-Kanals und der Weinberge in der Umgebung von Molsheim.

Italiano :

Un tour di 11 chilometri nel canale di Bruche e nei vigneti intorno a Molsheim.

Español :

Un recorrido de 11 kilómetros por el Canal de Bruche y los viñedos de los alrededores de Molsheim.

