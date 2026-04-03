Circuit vélo entre Pouilly-sur-Loire et la Charité-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Circuit vélo entre Pouilly-sur-Loire et la Charité-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit vélo entre Pouilly-sur-Loire et la Charité-sur-Loire En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Circuit vélo entre Pouilly-sur-Loire et la Charité-sur-Loire Rue du Général de Gaulle 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 39000.0 Tarif :
Voyagez entre Bourgogne et Val de Loire à vélo, depuis Pouilly-sur-Loire jusqu’à la Charité-sur-Loire. Au départ des quais de Loire de Pouilly-sur-Loire, où la Loire est à mi-chemin entre sa source et son embouchure, partez en direction de La Charité-sur-Loire.
Difficulté moyenne
https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85
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English :
Travel between Burgundy and the Loire Valley by bike, from Pouilly-sur-Loire to La Charité-sur-Loire. From the quais de Loire in Pouilly-sur-Loire, where the Loire is halfway between its source and its mouth, head for La Charité-sur-Loire.
Deutsch :
Reisen Sie mit dem Fahrrad zwischen Burgund und dem Loiretal von Pouilly-sur-Loire nach La Charité-sur-Loire. Von den Loire-Ufern in Pouilly-sur-Loire aus, wo die Loire auf halbem Weg zwischen ihrer Quelle und ihrer Mündung verläuft, fahren Sie nach La Charité-sur-Loire.
Italiano :
Viaggio tra la Borgogna e la Valle della Loira in bicicletta, da Pouilly-sur-Loire a La Charité-sur-Loire. Partendo dalle banchine della Loira a Pouilly-sur-Loire, dove la Loira si trova a metà strada tra la sorgente e la foce, dirigetevi verso La Charité-sur-Loire.
Español :
Viaje en bicicleta entre Borgoña y el Valle del Loira, de Pouilly-sur-Loire a La Charité-sur-Loire. Partiendo de los muelles del Loira en Pouilly-sur-Loire, donde el Loira se encuentra a medio camino entre su nacimiento y su desembocadura, diríjase a La Charité-sur-Loire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data
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