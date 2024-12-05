Circuit vélo Entre vignoble et montagne Rosheim Bas-Rhin

Circuit vélo Entre vignoble et montagne 94 rue du Général de Gaulle 67560 Rosheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 50000.0 Tarif :

De Rosheim au Mont Sainte-Odile en passant par Rosenwiller et Grendelbruch, cette boucle sportive vous amènera au(x) sommet(s) !

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

From Rosheim to the Mont Sainte-Odile, passing by Rosenwiller and Grendelbruch, this sportive loop will bring you to the summit(s)!

Deutsch :

Von Rosheim über Rosenwiller und Grendelbruch bis zum Mont Sainte-Odile führt Sie diese sportliche Rundtour zu dem/den Gipfel(n)!

Italiano :

Da Rosheim al Mont Sainte-Odile passando per Rosenwiller e Grendelbruch, questo anello sportivo vi porterà in vetta!

Español :

Desde Rosheim hasta el Monte Sainte-Odile, pasando por Rosenwiller y Grendelbruch, este bucle deportivo le llevará a la(s) cumbre(s)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par Système d’informations touristique Alsace