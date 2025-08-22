Circuit vélo & fromages Le goût du Valençay En VTC

Circuit vélo & fromages Le goût du Valençay 36600 Valençay Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 52000.0

Quoi de mieux que le vélo et le fromage pour découvrir notre territoire et sa richesse gastronomique ? Le département de l’Indre dispose désormais d’un deuxième itinéraire labellisé au titre des itinéraires Vélos & Fromages .

https://www.valencayberryvaldeloire.fr/ +33 2 54 00 04 42

English :

What better way to discover our region and its gastronomic wealth than by bike and cheese? The Indre department now has a second itinerary with the Bike & Cheese label.

Deutsch :

Was gibt es Besseres als Fahrrad und Käse, um unser Gebiet und seinen gastronomischen Reichtum zu entdecken? Das Departement Indre verfügt nun über eine zweite Route mit dem Label Vélo & fromages (Fahrrad & Käse).

Italiano :

Quale modo migliore di scoprire la nostra regione e la sua ricchezza gastronomica se non in bicicletta e con il formaggio? Il dipartimento dell’Indre ha ora un secondo itinerario con il marchio Vélo & fromages .

Español :

¿Qué mejor manera de descubrir nuestra región y su riqueza gastronómica que en bicicleta y con queso? El departamento de Indre cuenta ahora con un segundo itinerario con la etiqueta Vélo & fromages .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-18 par SIT Centre-Val de Loire