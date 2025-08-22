Circuit vélo n°9 St André de Lidon Saint-André-de-Lidon Charente-Maritime
Circuit vélo n°9 St André de Lidon Saint-André-de-Lidon Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit vélo n°9 St André de Lidon
Circuit vélo n°9 St André de Lidon Mairie de Saint André de Lidon 17260 Saint-André-de-Lidon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit est entre patrimoine roman et paysage de la Saintonge Viticole à proximité du Vélorail.
English :
This tour takes in the Romanesque heritage and the Saintonge Viticole landscape near the Vélorail.
Deutsch :
Dieser Rundgang verläuft zwischen romanischem Kulturerbe und der Landschaft der Saintonge Viticole in der Nähe der Velorail.
Italiano :
L’itinerario si snoda tra il patrimonio romanico e la campagna della Saintonge Viticole, nei pressi del Vélorail.
Español :
Esta ruta recorre el patrimonio románico y la campiña de Saintonge Viticole, cerca del Vélorail.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme