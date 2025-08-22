Circuit vélo par les chemins et routes autour de Rignac Rignac Aveyron
Circuit vélo par les chemins et routes autour de Rignac
Circuit vélo par les chemins et routes autour de Rignac 12390 Rignac Aveyron Occitanie
Parcourez ce sentier en VTC (ou VTT) car certains endroits sont caillouteux ou des chemins difficiles d’accès pour les vélos route.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/201488-circuit-routes-et-chemins-autour-de-rignac
English :
This trail should be ridden on a mountain bike as some areas are rocky or difficult for road bikes to access.
Deutsch :
Befahren Sie diesen Weg mit einem Mountainbike (oder Trekkingrad), da einige Stellen steinig oder für Straßenfahrräder schwer zugängliche Wege sind.
Italiano :
Questo sentiero va percorso in mountain bike, poiché alcuni tratti sono rocciosi o di difficile accesso per le bici da strada.
Español :
Este sendero debe recorrerse en bicicleta de montaña, ya que algunas partes son rocosas o de difícil acceso para las bicicletas de carretera.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-08 par ADT Aveyron