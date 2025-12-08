Circuit vélo Randoraid Collines, forêts et colombages Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Circuit vélo Randoraid Collines, forêts et colombages

Circuit vélo Randoraid Collines, forêts et colombages 68700 Aspach-Michelbach Haut-Rhin Grand Est

Durée : 210 Distance : 55000.0 Tarif :

55 km de bosses sur route entre Sundgau et collines sous vosgiennes. Il faut avoir roulé avant de se lancer sur ce circuit !

http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20

English :

55 km of road bumps between the Sundgau and Vosges hills. You’ll need to have done some driving before embarking on this circuit!

Deutsch :

55 km Buckelpiste auf der Straße zwischen Sundgau und den Hügeln der Untervogesen. Man sollte schon gefahren sein, bevor man sich auf diese Strecke begibt!

Italiano :

55 km di strade dissestate tra le colline del Sundgau e dei Vosgi. È necessario aver guidato un po’ prima di intraprendere questo tour!

Español :

55 km de baches en la carretera entre las colinas de Sundgau y los Vosgos. ¡Tendrás que haber conducido algo antes de embarcarte en este recorrido!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par Système d’informations touristique Alsace