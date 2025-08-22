Circuit vélo-route « A la rencontre des chapelles » Naucelle Aveyron
Circuit vélo-route A la rencontre des chapelles Place Jean Boudou 12800 Naucelle Aveyron Occitanie
Un parcours qui monte sur nos collines et descend dans nos vallées !
English :
A route that climbs our hills and descends into our valleys!
Deutsch :
Eine Strecke, die auf unsere Hügel hinauf und in unsere Täler hinunter führt!
Italiano :
Un percorso che sale sulle nostre colline e scende nelle nostre valli!
Español :
¡Una ruta que sube a nuestras colinas y baja a nuestros valles!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par ADT Aveyron