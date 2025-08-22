Circuit vélo route autour de Goutrens Escandolières Aveyron

Circuit vélo route autour de Goutrens

Circuit vélo route autour de Goutrens 12390 Escandolières Aveyron Occitanie

Circuit de 20 km qui vous mènera sur de beaux points de vue de Cassagnes-Comtaux au Buenne.

https://www.tourisme-pays-rignacois.com/ +33 5 65 64 45 45

English :

Circuit of 20 km which will lead you on beautiful points of view of Cassagnes-Comtaux to Buenne.

Deutsch :

20 km langer Rundweg, der Sie zu schönen Aussichtspunkten von Cassagnes-Comtaux nach Buenne führt.

Italiano :

Un circuito di 20 km che vi porterà in splendidi punti panoramici da Cassagnes-Comtaux a Buenne.

Español :

Un circuito de 20 km que le llevará a hermosos miradores desde Cassagnes-Comtaux hasta Buenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-08 par ADT Aveyron