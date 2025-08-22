Circuit vélo route Lac de Pareloup

Circuit vélo route Lac de Pareloup 12410 Salles-Curan Aveyron Occitanie

Partez à la découverte des méandres de la plus emblématique des retenues hydroélectriques du Lévézou. Avec ses 1 260 ha et ses 130 km de berges, le lac de Pareloup est le 5ème plus grand lac de France.

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/pareloup-levezou/sport-et-nature/randonner/velo +33 5 65 46 31 73

English :

Discover the meanders of the most emblematic hydroelectric reservoir of Lévézou. With its 1,260 ha and 130 km of banks, the Pareloup lake is the 5th largest lake in France.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Windungen des symbolträchtigsten der Wasserkraftstauseen des Lévézou. Mit einer Fläche von 1.260 ha und 130 km Uferlänge ist der Lac de Pareloup der fünftgrößte See Frankreichs.

Italiano :

Scoprite i meandri del più emblematico dei bacini idroelettrici di Lévézou. Con i suoi 1.260 ettari e 130 km di sponde, il lago di Pareloup è il 5° lago più grande di Francia.

Español :

Descubra los meandros del más emblemático de los embalses hidroeléctricos del Lévézou. Con sus 1.260 ha y 130 km de orillas, el lago de Pareloup es el quinto lago más grande de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-20 par ADT Aveyron