Circuit vélos Entre histoire et nature Bourdeaux Drôme

Ce circuit familial part du village de Bourdeaux, qui abrite la Viale et les ruines de deux châteaux du XIIè siècle.

This family trail starts from the village of Bourdeaux, home to the Viale and the ruins of two 12th-century castles.

Diese Familienroute beginnt im Dorf Bourdeaux, in dem sich die Viale und die Ruinen zweier Schlösser aus dem 12.

Questo percorso per famiglie parte dal villaggio di Bourdeaux, che ospita il Viale e le rovine di due castelli del XII secolo.

Esta ruta familiar parte del pueblo de Bourdeaux, que alberga el Viale y las ruinas de dos castillos del siglo XII.

