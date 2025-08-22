Circuit vélos Entre histoire et nature Bourdeaux Drôme
Circuit vélos Entre histoire et nature Bourdeaux Drôme vendredi 1 mai 2026.
Circuit vélos Entre histoire et nature
Circuit vélos Entre histoire et nature Office de Tourisme 26460 Bourdeaux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit familial part du village de Bourdeaux, qui abrite la Viale et les ruines de deux châteaux du XIIè siècle.
http://www.dieulefit-tourisme.com/ +33 4 75 53 35 90
English :
This family trail starts from the village of Bourdeaux, home to the Viale and the ruins of two 12th-century castles.
Deutsch :
Diese Familienroute beginnt im Dorf Bourdeaux, in dem sich die Viale und die Ruinen zweier Schlösser aus dem 12.
Italiano :
Questo percorso per famiglie parte dal villaggio di Bourdeaux, che ospita il Viale e le rovine di due castelli del XII secolo.
Español :
Esta ruta familiar parte del pueblo de Bourdeaux, que alberga el Viale y las ruinas de dos castillos del siglo XII.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-05-05 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme