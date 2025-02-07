Circuit vichibure la folie Corcieux Vosges

Circuit vichibure la folie Corcieux Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit vichibure la folie Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit vichibure la folie Place de l’église 88430 Corcieux Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Balisage rond jaune.

Il est conseillé de mettre de bonnes chaussures de randonnées, prévoir également la boisson dans un sac à dos, tenir votre chien en laisse et respecter les sentiers.

Départ Place de l’église. 1/Prenez la rue Henry jusqu’au carrefour (200 m) où vous tournerez à droite direction les campings Les Bans-La Tour.

Suivez le balisage (Rond Jaune) jusqu’au carrefour suivant. Prenez la rue James Wiese à droite au niveau du restaurant La Mangeoire.

Vous passez devant le camping Domaine des Bans puis l’EHPAD Forfelet.

2 /Au carrefour, partez à droite, vers Maison Pierre Nicole (Rond jaune) .

3 /Au hameau de Vichibure, tournez à gauche (Rond jaune) .

Sur la façade de la première maison, remarquez la date de sa construction (1821), son fronton en grès et deux inscriptions H10 . CH6 *.

La maison suivante datée de 1723 est une ancienne prison ayant appartenu aux comtes de Martimprey. Il en reste sur la façade sud-est une petite fenêtre au style gothique flamboyant.

Au carrefour suivant, prenez à droite la direction de La Folie (Rond jaune) .

Après une courte montée sur chemin goudronné, continuez sur le chemin de terre. Sur votre droite vue sur Corcieux, son clocher et en arrière-plan la forêt de Hennefête. 300 m plus loin, sur votre gauche, remarquez des blocs de granite *.

Continuez toujours tout droit (Rond jaune) sur l’agréable chemin forestier en sous-bois qui traverse le lieu-dit La Folie.

4 /A un carrefour, prenez à droite le chemin descendant vers les ruines d’un ancien moulin alimenté par le ruisseau des Bans. Au XVIII° siècle, de nombreux moulins existaient sur la commune de Corcieux. Celui de la Folie pressait le lin et le colza. La meule était actionnée par une roue d’eau en chêne de 4 m de diamètre. L’huile que l’on extrayait était utilisée pour l’éclairage. Plus tard, ce moulin fut utilisé pour la production de farine de blé.

5/ Face aux ruines, tournez à droite sur un petit sentier non balisé qui vous ramènera au hameau de Vichibure.

6/ Reprenez alors la route goudronnée à droite. A 50 m, sur votre droite, vous pouvez faire un aller-retour jusqu’à “L’aumônerie de Pierre Nicole”, un ancien hospice du XIXº.

Rejoignez alors Corcieux par le même itinéraire qu’à l’aller.

A voir

INSCRIPTIONS HISTORIQUES À l’occupation allemande, en 1940, des habitations furent réquisitionnées pour loger l’armée ennemie. Sur la façade, des inscriptions précisaient le nombre d’hommes (H 10) et de chevaux (CH 6) pouvant y être hébergés. Dans d’autres maisons, la lettre O signifiait qu’un ou plusieurs officiers y logeaient.

LA GÉOLOGIE AUTOUR DE CORCIEUX On trouve autour de Corcieux des massifs gréseux avec parfois du poudingue (ou conglomérat) comme à la Roche des Corbeaux, des zones granitiques (Vichibure, Champ de Roches … ) et d’autres où grès et granite ont formé une roche métamorphique la migmatite de Gerbépal présente à la Tête de Nayemont entre autres.

Facile

English :

Markings: yellow round

It is advisable to put on good hiking shoes, also provide the drink in a backpack, keep your dog on a leash and respect the paths.

Departure Church square. 1/ Take the rue Henry up to the crossroads (200 m) where you turn right towards the campsites: Les Bans-La Tour

Follow the signs (Rond Jaune) to the next crossroads. Take James Wiese street on the right at the restaurant La Mangeoire

You will pass the campsite Domaine des Bans and then the EHPAD Forfelet

2 /At the crossroads, turn right towards Maison Pierre Nicole (Yellow Roundabout)

3 /In the hamlet of Vichibure, turn left (yellow roundabout)

On the facade of the first house, note the date of its construction (1821), its sandstone pediment and two inscriptions H10 . CH6 *

The next house dated 1723 is a former prison that belonged to the Counts of Martimprey. A small window in the flamboyant gothic style remains on the south-east façade

At the next crossroads, turn right in the direction of La Folie (yellow roundabout)

After a short climb on a tarmac road, continue on the dirt track. On your right you will see Corcieux, its bell tower and in the background the forest of Hennefête. 300 m further, on your left, notice granite blocks *

Continue straight ahead (yellow roundabout) on the pleasant forest path in the undergrowth which crosses the place called La Folie

4 /At a crossroads, take on the right the path going down towards the ruins of an old mill fed by the brook of Bans. In the 18th century, many mills existed in the commune of Corcieux. The one of La Folie pressed linen and rapeseed. The millstone was driven by an oak water wheel 4 m in diameter. The oil that was extracted was used for lighting. Later, this mill was used for the production of wheat flour

5/ In front of the ruins, turn right on a small unmarked path that will take you back to the hamlet of Vichibure

6/ Then take the tarred road on the right. After 50 m, on your right-hand side, you can make a round trip to « L’aumônerie de Pierre Nicole », a former hospice from the 19th century

Then join Corcieux by the same route as on the outward journey

To be seen:

HISTORICAL INSTRUCTIONS: During the German occupation in 1940, houses were requisitioned to house the enemy army. On the facade, inscriptions specified the number of men (H 10) and horses (CH 6) that could be housed there. In other houses, the letter O meant that one or more officers were housed there.

THE GEOLOGY SURROUNDING CORCIEUX: There are sandstone massifs around Corcieux, sometimes with puddingue (or conglomerate) as at the Roche des Corbeaux, granite areas (Vichibure, Champ de Roches … ) and others where sandstone and granite have formed a metamorphic rock: the Gerbépal migmatite present at the Tête de Nayemont among others.

Deutsch :

Markierung: gelber Kreis

Es wird empfohlen, gute Wanderschuhe anzuziehen, auch das Getränk in einem Rucksack mitzunehmen, Ihren Hund an der Leine zu halten und die Wege zu respektieren.

Start: Place de l’église. 1/ Nehmen Sie die Rue Henry bis zur Kreuzung (200 m), wo Sie rechts in Richtung der Campingplätze Les Bans-La Tour abbiegen

Folgen Sie der Markierung (Gelber Kreis) bis zur nächsten Kreuzung. Biegen Sie beim Restaurant La Mangeoire rechts in die Rue James Wiese ab

Sie kommen am Campingplatz Domaine des Bans und anschließend am Pflegeheim Forfelet vorbei

2 /An der Kreuzung biegen Sie rechts ab, Richtung Maison Pierre Nicole (Gelbes Rund)

3 /Im Weiler Vichibure biegen Sie links ab (Gelbe Runde)

Beachten Sie an der Fassade des ersten Hauses das Baudatum (1821), den Giebel aus Sandstein und die beiden Inschriften H10 . CH6 *

Das nächste Haus mit dem Datum 1723 ist ein ehemaliges Gefängnis, das den Grafen von Martimprey gehörte. An der Südostfassade ist noch ein kleines Fenster im Stil der Flamboyant-Gotik erhalten

An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab in Richtung La Folie (Gelber Kreis)

Nach einem kurzen Anstieg auf einem asphaltierten Weg gehen Sie auf dem Feldweg weiter. Zu Ihrer Rechten haben Sie einen Blick auf Corcieux, seinen Kirchturm und im Hintergrund den Wald von Hennefête. 300 m weiter bemerken Sie auf der linken Seite Granitblöcke *

Gehen Sie immer geradeaus (Gelber Kreis) auf dem angenehmen Waldweg im Unterholz weiter, der durch den Ort La Folie führt

4 /An einer Kreuzung biegen Sie rechts auf den Weg ab, der zu den Ruinen einer alten Mühle führt, die vom Bach Bans gespeist wird. Im 18. Jahrhundert gab es in der Gemeinde Corcieux zahlreiche Mühlen. In der Mühle de la Folie wurden Flachs und Raps gepresst. Der Mühlstein wurde von einem Wasserrad aus Eichenholz mit einem Durchmesser von 4 m angetrieben. Das daraus gewonnene Öl wurde für die Beleuchtung verwendet. Später wurde die Mühle zur Herstellung von Weizenmehl genutzt

5/ Gegenüber den Ruinen biegen Sie rechts auf einen kleinen, nicht markierten Pfad ab, der Sie zurück zum Weiler Vichibure führt

6/ Gehen Sie dann rechts auf die asphaltierte Straße zurück. Nach 50 m können Sie auf der rechten Seite zur « L’aumônerie de Pierre Nicole », einem ehemaligen Hospiz aus dem 19

Fahren Sie dann auf demselben Weg wie auf dem Hinweg nach Corcieux zurück

Zu sehen

HISTORISCHE INSKRIPTIONEN: Während der deutschen Besetzung 1940 wurden Häuser beschlagnahmt, um die feindliche Armee unterzubringen. An der Fassade befanden sich Inschriften, die die Anzahl der Männer (H 10) und Pferde (CH 6) angaben, die dort untergebracht werden konnten. In anderen Häusern bedeutete der Buchstabe O, dass ein oder mehrere Offiziere dort untergebracht waren.

DIE GEOLOGIE UM CORCIEUX: In der Umgebung von Corcieux gibt es Sandsteinmassive mit manchmal Pudding (oder Konglomerat) wie am Roche des Corbeaux, Granitgebiete (Vichibure, Champ de Roches … ) und andere, in denen Sandstein und Granit ein metamorphes Gestein gebildet haben: den Migmatit von Gerbépal, der unter anderem am Tête de Nayemont vorkommt.

Italiano :

Marcatura: cerchio giallo

Si consiglia di indossare buone scarpe da trekking, di portare una bevanda nello zaino, di tenere il cane al guinzaglio e di rispettare i sentieri.

Inizio: Place de l’église. 1/Prendere rue Henry fino all’incrocio (200 m) dove si gira a destra verso i campeggi: Les Bans-La Tour

Seguire le indicazioni (cerchio giallo) fino all’incrocio successivo. Prendere la strada James Wiese sulla destra all’altezza del ristorante La Mangeoire

Si passa davanti al campeggio Domaine des Bans e all’EHPAD Forfelet

2 /All’incrocio, girare a destra, in direzione della Maison Pierre Nicole (cerchio giallo)

3 /Alla frazione di Vichibure, girare a sinistra (cerchio giallo)

Sulla facciata della prima casa si notano la data di costruzione (1821), il frontone in arenaria e le due scritte H10 . CH6 *

La casa successiva, datata 1723, è un’ex prigione appartenuta ai conti di Martimprey. Sulla facciata sud-est rimane una piccola finestra in stile gotico fiammeggiante

All’incrocio successivo, svoltare a destra in direzione di La Folie (cerchio giallo)

Dopo una breve salita su strada asfaltata, si prosegue su strada sterrata. Alla vostra destra, vedrete Corcieux, il suo campanile e la foresta di Hennefête sullo sfondo. 300 m più avanti, sulla sinistra, notate i blocchi di granito *

Proseguire dritto (cerchio giallo) sulla piacevole pista forestale nel sottobosco che attraversa la località La Folie

4 /All’incrocio si svolta a destra sul sentiero che scende alle rovine di un vecchio mulino alimentato dal torrente Bans. Nel XVIII secolo, nel comune di Corcieux esistevano molti mulini. Il mulino Folie pressava lino e colza. La macina era azionata da una ruota ad acqua di quercia di 4 m di diametro. L’olio estratto veniva utilizzato per l’illuminazione. In seguito, il mulino fu utilizzato per produrre farina di grano

5/ Di fronte alle rovine, svoltate a destra su un piccolo sentiero non segnalato che vi riporterà alla frazione di Vichibure

6/ Prendere la strada asfaltata a destra. Dopo 50 m, sulla destra, si può tornare indietro e raggiungere « L’aumônerie de Pierre Nicole », un ex ospizio del XIX secolo

Quindi si ritorna a Corcieux seguendo lo stesso percorso dell’andata

Da vedere

ISCRIZIONI STORICHE: Durante l’occupazione tedesca del 1940, le case furono requisite per ospitare l’esercito nemico. Sulla facciata, le iscrizioni specificavano il numero di uomini (H 10) e cavalli (CH 6) che potevano essere ospitati. In altre case, la lettera O significava che vi erano alloggiati uno o più ufficiali.

GEOLOGIA DINTORNI A CORCIEUX: Nei dintorni di Corcieux si trovano massicci di arenaria a volte puddinga (o conglomerato) come alla Roche des Corbeaux, zone granitiche (Vichibure, Champ de Roches…) e altre dove l’arenaria e il granito hanno formato una roccia metamorfica: la migmatite di Gerbépal presente alla Tête de Nayemont tra le altre.

Español :

Marcado: círculo amarillo

Se aconseja llevar un buen calzado para caminar, llevar bebida en una mochila, llevar al perro con correa y respetar los caminos.

Inicio: Place de l’église. 1/Tomar la calle Henry hasta el cruce (200 m) donde se gira a la derecha hacia los campings: Les Bans-La Tour

Siga las señales (círculo amarillo) hasta el siguiente cruce. Tome la calle James Wiese a la derecha en el restaurante La Mangeoire

Pasará por el camping Domaine des Bans y el EHPAD Forfelet

2 /En el cruce, gire a la derecha, hacia la Maison Pierre Nicole (círculo amarillo)

3 /En la aldea de Vichibure, gire a la izquierda (círculo amarillo)

En la fachada de la primera casa, hay que destacar la fecha de su construcción (1821), su frontón de piedra arenisca y dos inscripciones H10 . CH6 *

La siguiente casa, fechada en 1723, es una antigua prisión que perteneció a los condes de Martimprey. En la fachada sureste se conserva una pequeña ventana de estilo gótico flamígero

En el siguiente cruce, gire a la derecha hacia La Folie (círculo amarillo)

Tras una breve subida por una carretera asfaltada, continúe por la pista de tierra. A su derecha, verá Corcieux, su campanario y el bosque de Hennefête al fondo. a 300 m, a su izquierda, observe los bloques de granito *

Siga recto (círculo amarillo) por la agradable pista forestal entre la maleza que atraviesa el lugar llamado La Folie

4 /En una encrucijada, gire a la derecha por el camino que baja a las ruinas de un antiguo molino alimentado por el arroyo Bans. En el siglo XVIII, existían numerosos molinos en el municipio de Corcieux. El molino Folie prensaba lino y colza. La piedra de molino era impulsada por una rueda de agua de roble de 4 m de diámetro. El aceite que se extraía se utilizaba para la iluminación. Más tarde, el molino se utilizó para la producción de harina de trigo

5/ Frente a las ruinas, gire a la derecha por un pequeño sendero no marcado que le llevará de vuelta a la aldea de Vichibure

6/ Tome la carretera asfaltada a la derecha. Después de 50 m, a su derecha, puede ir a « L’aumônerie de Pierre Nicole », un antiguo hospicio del siglo XIX

A continuación, vuelva a Corcieux por el mismo camino que en la ida

Para ver

INSCRIPCIONES HISTÓRICAS: Durante la ocupación alemana en 1940, las casas fueron requisadas para albergar al ejército enemigo. En la fachada, las inscripciones especificaban el número de hombres (H 10) y caballos (CH 6) que podían alojarse allí. En otras casas, la letra O significaba que allí se alojaban uno o más oficiales.

GEOLOGÍA EN LOS ALREDEDORES DE CORCIEUX: Alrededor de Corcieux hay macizos de arenisca con, a veces, pudding (o conglomerado) como en la Roche des Corbeaux, zonas graníticas (Vichibure, Champ de Roches…) y otras donde la arenisca y el granito han formado una roca metamórfica: la migmatita de Gerbépal presente en la Tête de Nayemont entre otras.

