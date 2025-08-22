Circuit vignes et côteaux PR 17 Gourvillette Beauvais-sur-Matha Gourvillette Charente-Maritime

Circuit vignes et côteaux PR 17 Gourvillette Beauvais-sur-Matha

Circuit vignes et côteaux PR 17 Gourvillette Beauvais-sur-Matha Mairie 17490 Gourvillette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Placé en étage sur un coteau, le village est très ancien, sans doute créé vers 450. Le terme de Gour date de l’occupation wisigothe ; villette c’est la petite ville.

English :

Set high up on a hillside, the village is very old, probably dating from around 450. The term Gour dates back to the Visigoth occupation; villette refers to the small town.

Deutsch :

Das Dorf liegt auf einer Anhöhe und ist sehr alt, wahrscheinlich wurde es um 450 gegründet. Der Begriff Gour stammt aus der Zeit der westgotischen Besetzung, Villette ist die kleine Stadt.

Italiano :

Situato in alto su una collina, il villaggio è molto antico, probabilmente risalente al 450 circa. Il termine Gour risale all’occupazione visigota; villette si riferisce alla piccola città.

Español :

Situado en lo alto de una ladera, el pueblo es muy antiguo, probablemente de alrededor de 450 años. El término Gour se remonta a la ocupación visigoda; villette hace referencia a la pequeña ciudad.

