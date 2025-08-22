Circuit vignes et vergers en Duraquois Duras Lot-et-Garonne

Circuit vignes et vergers en Duraquois Vélo de route Difficile

Circuit vignes et vergers en Duraquois 14 Boulevard Jean Brisseau 47120 Duras Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 102000.0 Tarif :

Des rives du Dropt au coteaux du Périgord, circulez dans un pays de convivialité. Retrouvez un patrimoine authentique, des produits de caractère et revivez 800 ans d’aventures autour du Château de Duras. Puis, arrêtez-vous chez les producteurs, qui vous feront partager des sensations exquise…

Difficile

https://www.tourisme-lotetgaronne.com/balades-en-lot-et-garonne-en-vert-et-pour-tous/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit vignes et vergers en Duraquois

From the banks of the Dropt to the hills of the Périgord, travel through a country of conviviality. Discover an authentic heritage, products of character and relive 800 years of adventures around the Château de Duras. Then, stop at the producers, who will share exquisite sensations with you…

Deutsch : Circuit vignes et vergers en Duraquois

Von den Ufern des Dropt bis zu den Hängen des Périgord fahren Sie durch ein Land der Gastfreundschaft. Entdecken Sie ein authentisches Kulturerbe, charaktervolle Produkte und erleben Sie 800 Jahre Abenteuer rund um das Schloss von Duras. Halten Sie dann bei den Erzeugern an, die Sie mit exquisiten Sensationen…

Italiano :

Dalle rive del Dropt alle colline del Périgord, attraversate un paese accogliente. Scoprite un patrimonio autentico, prodotti di carattere e rivivete 800 anni di avventure intorno allo Château de Duras. Poi, fermatevi dai produttori, che vi faranno condividere squisite sensazioni…

Español : Circuit vignes et vergers en Duraquois

Desde las orillas del Dropt hasta las laderas del Périgord, recorra un país amable. Descubra un patrimonio auténtico, productos de carácter y reviva 800 años de aventuras en torno al Château de Duras. A continuación, deténgase en los productores, que le harán compartir exquisitas sensaciones…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine