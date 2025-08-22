Circuit Village du Géosite La Tour Bourdon Régnié-Durette Rhône

Circuit Village du Géosite La Tour Bourdon

Circuit Village du Géosite La Tour Bourdon 69430 Régnié-Durette Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit découverte du Géosite de la Tour Bourdon. Ce site, dominant la vallée de l’ Ardières, offre un panorama à 360°. Au sommet de la colline, d’énormes blocs de pierre découverts lors de la plantation de vigne vous surprendront…

https://www.beaujolais-tourisme.com/ +33 4 74 07 27 40

English :

Discovery tour of the Bourdon Tower Geosite. This site, dominating the valley of Ardières, offers a 360° panorama. At the top of the hill, enormous blocks of stone discovered during the planting of vines will surprise you…

Deutsch :

Entdeckungsrundgang durch die Geosite de la Tour Bourdon. Dieser Ort überragt das Tal von Ardières und bietet ein 360°-Panorama. Auf dem Gipfel des Hügels befinden sich riesige Steinblöcke, die bei der Anpflanzung von Weinreben entdeckt wurden…

Italiano :

Visita di scoperta del geosito di Tour Bourdon. Questo sito, che domina la valle di Ardières, offre un panorama a 360°. In cima alla collina, enormi blocchi di pietra scoperti durante l’impianto delle viti vi sorprenderanno…

Español :

Recorrido de descubrimiento del Geositio Tour Bourdon. Este lugar, que domina el valle de Ardières, ofrece un panorama de 360°. En la cima de la colina, unos enormes bloques de piedra descubiertos durante la plantación de vides le sorprenderán…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme