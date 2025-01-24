Circuit viticole sans frontière Wissembourg Bas-Rhin

Circuit viticole sans frontière Wissembourg Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit viticole sans frontière

Circuit viticole sans frontière Place de la foire 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Ce circuit permet de découvrir le vignoble qui s’étend jusqu’à la frontière et au-delà, juste derrière les quartiers pittoresques de la ville de Wissembourg. Une vue magnifique sur la plaine d’Alsace et la Forêt-Noire agrémente ce parcours. On y découvre également le village viticole allemand de Schweigen-Rechtenbach.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

This tour allows you to discover the vineyards that extend to the border and beyond, just behind the picturesque districts of the city of Wissembourg. A magnificent view of the Alsatian plain and the Black Forest adorns this route. The German wine village of Schweigen-Rechtenbach is also worth a visit.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie durch die Weinberge, die sich bis zur Grenze und darüber hinaus erstrecken, direkt hinter den malerischen Vierteln der Stadt Wissembourg. Die Strecke bietet einen herrlichen Blick auf die elsässische Ebene und den Schwarzwald. Auch das deutsche Weindorf Schweigen-Rechtenbach ist einen Besuch wert.

Italiano :

Questo tour permette di scoprire i vigneti che si estendono fino al confine e oltre, proprio dietro i pittoreschi quartieri della città di Wissembourg. Una magnifica vista sulla pianura alsaziana e sulla Foresta Nera arricchisce il tour. Merita una visita anche il villaggio vinicolo tedesco di Schweigen-Rechtenbach.

Español :

Este recorrido le permite descubrir los viñedos que se extienden hasta la frontera y más allá, justo detrás de los pintorescos barrios de la ciudad de Wissembourg. Una magnífica vista de la llanura alsaciana y de la Selva Negra realza el recorrido. El pueblo vinícola alemán de Schweigen-Rechtenbach también merece una visita.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-24 par Système d’informations touristique Alsace