Circuit voiture autour du patrimoine Ardèche Grand Air Annonay Ardèche

Circuit voiture autour du patrimoine Ardèche Grand Air Annonay Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit voiture autour du patrimoine Ardèche Grand Air

Circuit voiture autour du patrimoine Ardèche Grand Air Départ devant l’Office de Tourisme, place des Cordeliers 07100 Annonay Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit de 45 km vous conduira de découverte en découverte.

D’abord Boulieu, dont on devine très vite le caractère médiéval dès l’entrée, puis le barrage du Ternay, dans son écrin de verdure.

https://www.ardechegrandair.com/ +33 4 75 33 24 51

English : Car trip focusing on the heritage of Ardèche Grand Air

This 45 km circuit will take you from discovery to discovery. First, in Boulieu, a recognisably medieval village, and then the Ternay dam, in its beautiful green setting.

Deutsch :

Diese 45 km lange Strecke führt Sie von einer Entdeckung zur nächsten.

Zunächst Boulieu, dessen mittelalterlichen Charakter man schon am Eingang sehr schnell erahnen kann, dann der Ternay-Staudamm in seiner grünen Umgebung.

Italiano :

Questo circuito di 45 km vi condurrà di scoperta in scoperta.

Prima Boulieu, il cui carattere medievale è subito evidente fin dall’ingresso, poi la diga di Ternay, nella sua cornice verde.

Español :

Este circuito de 45 km le llevará de descubrimiento en descubrimiento.

Primero Boulieu, cuyo carácter medieval se percibe rápidamente desde la entrada, y luego la presa de Ternay, en su entorno verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-22 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme