Circuit Voiture Bastides Albigeoises et Vignoble du Gaillac Lisle-sur-Tarn Tarn

Circuit Voiture Bastides Albigeoises et Vignoble du Gaillac 81310 Lisle-sur-Tarn Tarn Occitanie

Découvrez les Bastides Albigeoises et le Vignoble du Gaillac le charme de ses petits villages perchés, la diversité des paysages, la nature préservée, les produits du terroir et l’accueil des habitants et des vignerons.

Discover the Bastides Albigeoises and the Gaillac Vineyards: the charm of its small perched villages, the diversity of the landscapes, the preserved nature, the local products and the welcome of the inhabitants and the wine growers.

Entdecken Sie die Bastides Albigeoises und das Weinbaugebiet Gaillac: den Charme der kleinen, hochgelegenen Dörfer, die Vielfalt der Landschaften, die unberührte Natur, die regionalen Produkte und die Gastfreundschaft der Einwohner und Winzer.

Scoprite le Bastides Albigeoises e i vigneti di Gaillac: il fascino dei suoi piccoli villaggi arroccati, la diversità dei paesaggi, la natura preservata, i prodotti locali e l’accoglienza degli abitanti e dei viticoltori.

Descubra las Bastidas Albigeoises y los viñedos de Gaillac: el encanto de sus pequeños pueblos encaramados, la diversidad de los paisajes, la naturaleza preservada, los productos locales y la acogida de los habitantes y los viticultores.

