Circuit voiture de l’Aubrac Cantalien Chaudes-Aigues Cantal

Circuit voiture de l’Aubrac Cantalien Chaudes-Aigues Cantal vendredi 1 août 2025.

Circuit voiture de l’Aubrac Cantalien

Circuit voiture de l’Aubrac Cantalien 3 place du Gravier 15110 Chaudes-Aigues Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Paysages magiques, lumière changeante à tout moment… Une ambiance et

des émotions uniques ! les forêts, pâturages et burons, typiques abris de

bergers, se partagent l’espace sur le plateau de l’Aubrac. Ce site s’apprécie été comme hiver.

+33 4 71 23 52 75

English : Road trip « Aubrac Cantalien »

Magical landscapes, changing light at any time… An atmosphere and

unique emotions! forests, pastures and burons, typical shelters of

shepherds, share the space on the Aubrac plateau. This site can be enjoyed both in summer and winter.

Deutsch : Circuit voiture de l’Aubrac Cantalien

Magische Landschaften, jederzeit wechselndes Licht… Eine Stimmung und

einzigartige Emotionen! Wälder, Weiden und Burons, die typischen Unterkünfte der Viehzüchter

schäferhütten, teilen sich den Raum auf dem Plateau von Aubrac. Dieser Ort lässt sich sowohl im Sommer als auch im Winter genießen.

Italiano :

Paesaggi magici, luce che cambia in ogni momento… Un’atmosfera e un

e le emozioni! Foreste, pascoli e buroni, i tipici rifugi dei pastori?

condividere lo spazio sull’altopiano di Aubrac. Questo sito può essere visitato sia in estate che in inverno.

Español : Circuit voiture de l’Aubrac Cantalien

Paisajes mágicos, luz cambiante en todo momento… Una atmósfera y

y emociones! bosques, pastos y burones, refugios típicos de los pastores

comparten el espacio en la meseta de Aubrac. Este sitio puede disfrutarse tanto en verano como en invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-05-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme