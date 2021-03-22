Circuit voiture des Gorges de la Truyère Val d’Arcomie Cantal

La Truyère serpente, se cache, se faufile… Encaissée dans le paysage, elle se dérobe au regard. Seules la navigation et la marche le long des rives permettront de rentrer dans l’intimité de cette rivière.

English : The Truyère Gorges Scenic Car Tours

The Truyère furtively meanders through the precipitous landscape and hides behind steep cliffs. The only way to get to know this river and its lakes, is to navigate its waters and walk along its banks.

Deutsch : Circuit voiture des Gorges de la Truyère

Die Truyère schlängelt sich, versteckt sich, schleicht sich an… In die Landschaft eingebettet, entzieht sie sich dem Blick. Nur die Schifffahrt und die Wanderung entlang der Ufer ermöglichen es, in die Intimität dieses Flusses einzutauchen.

Italiano :

Il Truyère serpeggia, si nasconde, passa di nascosto? Nascosto nel paesaggio, è nascosto alla vista. Solo la navigazione e le passeggiate lungo le rive vi permetteranno di entrare nell’intimità di questo fiume.

Español : Circuit voiture des Gorges de la Truyère

El Truyère serpentea, se esconde, se escabulle.. Escondido en el paisaje, queda oculto a la vista. Sólo la navegación y el paseo por las orillas le permitirán adentrarse en la intimidad de este río.

