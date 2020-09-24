Circuit voiture des Monts du Cantal Murat Cantal

Boucle de 280 km traversant les plus beaux paysages cantaliens, le circuit des Monts du Cantal vous propose une diversité de vues sur le plus grand volcan d’Europe.

English :

A 280 km loop through the most beautiful Cantalien landscapes, the Monts du Cantal circuit offers a variety of views of the largest volcano in Europe.

Deutsch :

Die 280 km lange Rundstrecke durch die schönsten Landschaften des Cantal bietet Ihnen eine Vielfalt an Ausblicken auf den größten Vulkan Europas.

Italiano :

Un anello di 280 km attraverso i più bei paesaggi cantaliani, il circuito dei Monts du Cantal offre una varietà di vedute del più grande vulcano d’Europa.

Español :

El circuito de los Montes del Cantal, de 280 km de longitud, atraviesa los más bellos paisajes cantálicos y ofrece una gran variedad de vistas del mayor volcán de Europa.

