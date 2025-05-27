Circuit voiture La Châtaigneraie des Lacs Laroquebrou Cantal

Circuit voiture La Châtaigneraie des Lacs Laroquebrou Cantal vendredi 1 août 2025.

Circuit voiture La Châtaigneraie des Lacs

Circuit voiture La Châtaigneraie des Lacs 15150 Laroquebrou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un patrimoine exceptionnel niché entre Maronne et Cère, entre lac d’Enchanet et lac de Saint-Étienne-Cantalès. 133 km.

https://goo.gl/CTVbUv   +33 4 71 46 94 82

English : Car tour: The lakes of the Châtaigneraie

An exceptional heritage nestled between River Maronne and River Cère, between Lake Enchanet and Lake Saint-Étienne-Cantalès.

Deutsch :

Ein außergewöhnliches Kulturerbe, eingebettet zwischen Maronne und Cère, zwischen dem Lac d’Enchanet und dem Lac de Saint-Étienne-Cantalès. 133 km.

Italiano :

Un patrimonio eccezionale incastonato tra i fiumi Maronne e Cère, tra il lago Enchanet e il lago Saint-Etienne-Cantalès. 133 km.

Español :

Un patrimonio excepcional enclavado entre los ríos Maronne y Cère, entre el lago de Enchanet y el de Saint-Étienne-Cantalès. 133 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme