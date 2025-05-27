Circuit voiture La Châtaigneraie des Lacs Laroquebrou Cantal
vendredi 1 août 2025
Circuit voiture La Châtaigneraie des Lacs
15150 Laroquebrou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Un patrimoine exceptionnel niché entre Maronne et Cère, entre lac d’Enchanet et lac de Saint-Étienne-Cantalès. 133 km.
https://goo.gl/CTVbUv +33 4 71 46 94 82
English : Car tour: The lakes of the Châtaigneraie
An exceptional heritage nestled between River Maronne and River Cère, between Lake Enchanet and Lake Saint-Étienne-Cantalès.
Deutsch :
Ein außergewöhnliches Kulturerbe, eingebettet zwischen Maronne und Cère, zwischen dem Lac d’Enchanet und dem Lac de Saint-Étienne-Cantalès. 133 km.
Italiano :
Un patrimonio eccezionale incastonato tra i fiumi Maronne e Cère, tra il lago Enchanet e il lago Saint-Etienne-Cantalès. 133 km.
Español :
Un patrimonio excepcional enclavado entre los ríos Maronne y Cère, entre el lago de Enchanet y el de Saint-Étienne-Cantalès. 133 km.
