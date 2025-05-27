Circuit voiture La Châtaigneraie Méridionale Maurs Cantal

Circuit voiture La Châtaigneraie Méridionale Maurs Cantal vendredi 1 août 2025.

Circuit voiture La Châtaigneraie Méridionale

Circuit voiture La Châtaigneraie Méridionale 15600 Maurs Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Un circuit au goût châtaigne, et aux influences du Sud.

109 km

https://goo.gl/RndpY7   +33 4 71 46 94 82

English : Car tour: Southern Châtaigneraie

A tour with a chestnut flavour and southern influences.

Deutsch :

Eine Rundreise mit Kastaniengeschmack und südlichen Einflüssen.

Italiano :

Un tour dal sapore di castagna e dalle influenze meridionali.

Español :

Un recorrido con sabor a castaña e influencias del sur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme