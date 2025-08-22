Circuit voiture ou moto de la Dent du Chat Yenne Savoie

Circuit voiture ou moto de la Dent du Chat

Circuit voiture ou moto de la Dent du Chat 73170 Yenne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le circuit vous permet d’atteindre les sommets du canton de Yenne et sa fameuse Dent du Chat ! Admirez le dernier chaînon du Jura, les Préalpes et le Mont Blanc.

http://www.dentduchat.fr/ +33 4 79 36 71 54

English : Driving Tour of the Dent du Chat Mountain

The circuit allows you to reach the summits of the canton of Yenne and its famous Dent du Chat! Admire the last chain of the Jura, the Pre-Alps and the Mont Blanc.

Deutsch :

Die Tour führt Sie zu den Gipfeln des Kantons Yenne und seiner berühmten Dent du Chat! Bewundern Sie das letzte Glied des Jura, die Voralpen und den Mont Blanc.

Italiano :

Il circuito permette di raggiungere le cime del cantone di Yenne e la sua famosa Dent du Chat! Ammirate l’ultima catena del Giura, le Prealpi e il Monte Bianco.

Español :

El circuito permite alcanzar las cumbres del cantón de Yenne y su famoso Dent du Chat Admire la última cadena del Jura, los Prealpes y el Mont Blanc.

